Guerre en Ukraine : la ville d'Odessa touchée par plusieurs frappes russes

Lundi 9 mai au soir, la ville d'Odessa (Ukraine) a été visée par sept missiles. Parmi les cibles de cette ville stratégique, un centre-commercial. Mardi 10 mai, les militaires et les enquêteurs se rendent sur le lieu de la frappe qui a causé la mort d'une personne et fait cinq blessés. "C'était effrayant, il y a eu un éclair et ensuite une énorme onde de choc", témoigne une habitante. Les frappes russes semblent s'intensifier à Odessa et sur le sud de l'Ukraine. "On n'avait jamais vécu quelque chose comme ça, ni ressenti une telle peur", décrit un couple.

Aucune cible militaire à Odessa selon le maire

"Il n'y avait pas d'infrastructures militaires, ni de dépôt de munitions et il n'y en a jamais eu ici", assure Gennady Trukhanov, maire d’Odessa. Le président du conseil européen, Charles Michel, en visite à Odessa, lundi 9 mai, a dû s'abriter. Cette intensification des frappes a lieu alors que les États-Unis ont signé une loi permettant d'accélérer l'équipement militaire vers l'Ukraine.