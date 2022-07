Guerre en Ukraine : trois ports ukrainiens fonctionnent à nouveau, une étape vers la reprise des exportations de céréales

Deux étapes importantes en vue de la reprise des exportations de céréales depuis l'Ukraine ont été franchies mercredi 27 juillet. Les trois ports d'où partiront les navires ont recommencé à fonctionner, selon Kiev. Et la Turquie, avec laquelle l'Ukraine et la Russie ont conclu l'accord permettant ces avancées, a ouvert le centre qui suivra les navires et leurs contrôles.

"Les ports d'Odessa, de Tchornomorsk et de Youjne [aussi appelé Pivdenny] ont repris le travail", a annoncé mercredi la marine ukrainienne, précisant que "la sortie et l'entrée des navires dans les ports maritimes se feront par la formation d'un convoi qui accompagnera le navire de tête".

Lundi, le ministre ukrainien des Infrastructures et son vice-ministre espéraient une reprise des exportations "dès cette semaine", d'abord depuis Tchornomorsk.

En application des accords signés le 22 juillet, la Turquie a inauguré mercredi le Centre de coordination conjointe (CCC) chargé du suivi du transport via la mer Noire des grains ukrainiens, à Istanbul. Il suivra la circulation des navires et les opérations de contrôle au chargement en Ukraine et au déchargement en Turquie, et sera tenu par des représentants de tous les signataires de l'accord : la Turquie, de l'ONU, de la Russie et de l'Ukraine.