Guerre en Ukraine : suite aux promesses de Moscou, Kiev attend des actes

Les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont avancé, mardi 29 mars. La nouvelle a toutefois été accueillie à Kiev "avec beaucoup de scepticisme", rapporte le journaliste Arnaud Comte, en duplex depuis Kiev (Ukraine). "Après l'annonce [du mardi 29 mars], toute la nuit, toute la soirée et ce matin encore les bombardements n'ont pas cessé. On a même l'impression ici, depuis le centre-ville de Kiev, qu'ils se sont accentués ces dernières heures. C'est dire la méfiance des autorités ukrainiennes, et du peuple ukrainien", détaille-t-il.



Un plan B pour la Russie ?

Pour les Ukrainiens, "la Russie a échoué son plan A, celui de prendre la ville rapidement, en quelques jours", et doit désormais "mettre en place le plan B, c'est-à-dire déconditionner les troupes pour adopter une autre stratégie autour de Kiev" et poursuivre l'encerclement. La population craindrait également que les bombardements d'artillerie se multiplient, dans le but de "figer les positions en attendant le plan B de la Russie", conclut le journaliste.