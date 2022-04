Guerre en Ukraine : Société générale annonce cesser ses activités en Russie

Un mois et demi après le début de la guerre en Ukraine, c’est désormais au tour de la banque française Société générale de cesser ses activités en Russie, lundi 11 avril.

Dans les rues de Moscou (Russie), son célèbre logo rouge et noir faisait partie du paysage depuis une quinzaine d’années. La banque française Société générale, poids lourd du secteur financier russe, quitte finalement le pays sous la pression, lundi 11 avril, un mois et demi après le début de la guerre en Ukraine. "Ils vont perdre beaucoup d’argent car ils ont beaucoup investi en Russie", pense un Russe. En Russie, la société et sa filiale emploient 12 000 personnes, ce qui représente 10% de ses effectifs.



La Russie, 3ème marché au monde pour la Société générale

Selon la Banque française, l’impact de ce retrait se chiffrerait autour de 3,1 milliards d’euros. La Russie était le troisième marché au monde pour la Société générale. BNP Paribas et le Crédit Agricole se sont retirés il y a trois semaines, mais leur poids était moins important en Russie. L’entreprise Renault a également cessé ses activités dans le pays tandis que d’autres s‘y refusent comme Total Énergies, Auchan ou Leroy Merlin. À l’annonce de son retrait, le cours de la banque française Société générale a bondi de 5,9%.