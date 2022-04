Guerre en Ukraine : Société Générale cesse ses activités de banque et d'assurance en Russie

Le groupe va céder sa filiale Rosbank et ses filiales d'assurance.

La banque française Société Générale a annoncé "cesser ses activités" en Russie, lundi 11 avril, et va céder la totalité de sa participation dans Rosbank, poids lourd du secteur bancaire russe, ainsi que ses filiales d'assurance dans le pays. Le groupe souligne dans un communiqué que la transaction "envisagée" reste soumise à l'approbation des autorités compétentes en matière réglementaire et de droit de la concurrence. "La finalisation de cette opération devrait intervenir dans les prochaines semaines."

Cette "transaction envisagée devrait conduire" à un impact négatif dans ses comptes de 3,1 milliards d'euros. "Avec cet accord, conclu au terme de plusieurs semaines de travail intensif, le groupe se retirerait de manière effective et ordonnée de Russie en assurant une continuité pour ses collaborateurs et ses clients", met en avant la banque. Après cette annonce, l'action de la banque française Société Générale a bondi de près de 5% lundi matin.

Le groupe poursuivait ses activités en Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février. La banque au logo rouge et noir pesait, dans ce pays, 18,6 milliards d'euros, dont 15,4 milliards (soit 83%) comptabilisés dans sa filiale Rosbank. En 2021, les activités de sa filiale Rosbank ont représenté 2,8% de son produit net bancaire total (équivalent du chiffre d'affaires) et 2,7% du résultat net.

Cette banque de détail, basée à Moscou, revendique sur son site 5 millions de clients particuliers, 78 000 clients dans les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) et 9 000 clients dans les grandes entreprises. Poids lourd du marché bancaire russe, Rosbank est considérée comme un établissement systémique par la Banque centrale russe.