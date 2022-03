Guerre en Ukraine : scènes de désolation à Saltivka, quartier presque totalement évacué de Kharkiv

Quelle est la situation à Kharkiv (Ukraine), mardi 29 mars ? "Nous nous trouvons ce matin dans le quartier de Saltivka, c'est un quartier résidentiel et populaire de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Derrière moi, des immeubles dont toutes les fenêtres ont été soufflées", indique Maryse Burgot, envoyée spéciale à Kharkiv. "Quasiment tous les immeubles de ce quartier résidentiel de Kharkiv ont été touchés par les bombardements", précise la journaliste.

Les habitants ont évacué le quartier

Le quartier a été évacué, et seuls quelques habitants se trouvent encore dans des abris. "Partout des voitures détruites, calcinées par les bombardements, et régulièrement encore nous entendons encore des bombardements. Partout des fils électriques qui pendent, il n'y a plus d'électricité, plus de gaz dans tout ce quartier", indique également Maryse Burgot.