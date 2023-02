Guerre en Ukraine : reportage sur le front avec une unité ukrainienne

La télévision ukrainienne a suivi au plus près une unité de parachutistes sur la ligne de front. Un reportage exclusif pour franceinfo.

Les soldats se dirigent vers la ligne de front, ils viennent de recevoir la position ennemie. Tout va très vite, il ne faut que quelques secondes pour ces parachutistes pour tirer les premiers projectiles en direction des positions adverses. Depuis les airs, un opérateur de drone leur transmet des coordonnées GPS. Ils utilisent un canon britannique, venu d'Angleterre, très utilisé par l'armée ukrainienne. "Dans le même temps, ils doivent faire extrêmement attention à ce que les Russes ne ripostent pas" explique la journaliste ukrainienne.

"Si un projectile nous touche…"

Soudain, une alerte. L'ennemi riposte, il faut courir se mettre à l'abri. Les Russes tirent des roquettes depuis plusieurs positions, "On nous a demandé de rester cachés", détaille la journaliste, essoufflée. Être sous terre est le moyen le plus efficace pour se protéger. "Cela va-t-il tenir ?", demande-t-elle aux soldats. "Si un projectile nous touche directement, non", lui répond froidement l'un d'eux.