Guerre en Ukraine : reportage à la centrale nucléaire de Zaporijia, où la situation est "grave" selon l'AIEA

Une équipe de France télévisions a pu suivre la visite des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans la centrale de Zaporijia contrôlée par les Russes. Le chef de l'AIEA a jugé la situation "grave" après la rupture du barrage de Nova Kakhovka.

La centrale nucléaire de Zaporijoa, au cœur de la guerre, connaît une nouvelle menace depuis la rupture du barrage de Kakhovka. L'équipe du 20 Heures est accompagnée par l'armée russe. Jeudi 15 juin, le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique est venu se rendre compte de la situation sur place. Rafaël Grossi indique : "Les conséquences de la destruction du barrage sont bien réelles. On peut les voir. En même temps, on voit que la direction de la centrale prend des mesures et c’est important. A suivre."



Une situation "grave"

Avec la destruction du barrage, le 6 juin dernier, le niveau du lac a baissé de plusieurs mètres. Or, c’est là que la centrale puisait l’eau pour son refroidissement. Heureusement, il existe un bassin artificiel, appelé bassin de refroidissement, de 8 km2. Son niveau est normal. En ce moment, les réacteurs consomment peu d’eau, car ils sont à l’arrêt. Combien de temps ce bassin peut-il suffire ? Renat Karchaa, représentant de Rosatom, assure : "Suffisamment longtemps, ça se compte en mois, et même plus" L’Agence internationale de l’énergie atomique parle d’une situation grave, mais pour les Russes, cela passe au second plan. Pendant la visite, ils n’ont cessé de dénoncer les attaques d’artillerie dont ils se disent victimes, mais que les Ukrainiens démentent.