Direct Budget 2025 : "Ce gouvernement tombera très probablement la semaine prochaine", prédit la présidente du groupe LFI

#POLITIQUE "La France n'est pas la Grèce, la France a une économie, une situation d'emploi, d'activité, d'attractivité, une puissance économique et démographique qui est bien supérieure" que la Grèce, assure le ministre de l'Economie sur BFMTV, alors que la France doit emprunter au même niveau que la Grèce. "On ne s'écroule pas, on risque de décrocher", dit Antoine Armand.