Direct Guerre au Proche-Orient : des dizaines de milliers de Libanais rentrent chez eux après le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah

Ils retrouvent leurs villes et villages dévastés après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Des dizaines de milliers de Libanais chassés par la guerre entre le Hezbollah et Israël continuent de rentrer chez eux, jeudi 28 novembre, alors que la trêve se poursuit, après une nuit sans incident signalé. Environ 900 000 personnes ont été déplacées au Liban et 60 000 dans le nord d'Israël. Suivez notre direct.

Des retours en voiture. les habitants déplacés du sud du Liban, de la banlieue sud de Beyrouth et de la Békaa, dans l'est du pays, des bastions du Hezbollah, ont pris par milliers la route du retour, à bord de voitures et de minibus surchargés, matelas et valises entassés sur les toits.

Un repli progressif pour Israël. Aux termes de l'accord parrainé par les Etats-Unis et la France, l'armée israélienne dispose de 60 jours pour se retirer progressivement du Liban. Le Hezbollah doit aussi se replier jusqu'au nord du fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres de la frontière, et démanteler son infrastructure militaire dans le sud du Liban. Israël se réserve "une totale liberté d'action militaire" au Liban, "si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer", a prévenu son Premier ministre.

Un appel contre le mandat d'arrêt émis par la CPI. Israël a notifié mercredi la Cour pénale internationale (CPI) de son intention de faire appel des mandats d'arrêt visant le Premier ministre Benyamin Nétanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, a annoncé le bureau du chef du gouvernement. En attendant la décision, il est demandé à la CPI de suspendre l'exécution de ces deux mandats d'arrêt.