Guerre en Ukraine : Renault a fait "un choix cohérent" en Russie, déclare Emmanuel Macron

Un choix "cohérent." Emmanuel Macron a salué la décision de Renault de suspendre ses activités en Russie à cause de la guerre en Ukraine. "Renault a fait un choix, je le respecte" et "l'État français, en tant qu'actionnaire, ne s'est pas opposé à ce choix", a déclaré jeudi 24 mars le président français devant la presse à l'issue des sommets de l'Otan et du G7. Ce choix est "cohérent" avec la stratégie du groupe, selon lui.

Le constructeur automobile français, publiquement ciblé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour ses activités en Russie, avait annoncé mercredi suspendre immédiatement les activités de son usine de Moscou et évaluer "les options possibles concernant sa participation" dans sa grosse filiale russe, AvtoVAZ.

Emmanuel Macron a rappelé avoir "demandé explicitement à ce que toutes les entreprises françaises qui opèrent dans des secteurs sous sanctions, avec des partenaires sous sanctions, respectent ce que la France décide". Mais, face aux "pressions" et aux "risques réputationnels", "ma position est de laisser les entreprises décider pour elles-mêmes", a-t-il ajouté.