Guerre en Ukraine : qui sont les oligarques russes ?

Ils contrôlent les secteurs stratégiques de l’économie russe. Leur fortune se compte en milliards d’euros. En trente ans, les oligarques russes ont réussi à s’imposer au cœur du Kremlin. Au début des années 90, l’URSS éclate et donne naissance à la Russie. Sous Boris Eltsine, ancien président de la Russie, les oligarques s’accaparent les ressources : gaz, pétrole, minéral et banque.



Des oligarques prudents face à Poutine

En 2000, Vladimir Poutine arrive au pouvoir et change les règles. "Il a clairement fait comprendre qu’il fallait respecter une neutralité, ne pas entrer en politique, ne pas avoir d’ambition politique et surtout ne pas critiquer le régime", explique Carole Grimaud Potte, professeure de géopolitique. Ceux qui acceptent ce pacte continuent de prospérer auprès de Poutine. Des oligarques puissants, mais dont la chute peut être brutale. C’est le cas de la première fortune de Russie, condamné à dix ans de prison suite à des accrocs avec le Kremlin. Des morts sont parfois considérées comme suspectes. Mais les oligarques sont très prudents et n’osent pas s’opposer directement à Poutine.