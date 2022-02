Guerre en Ukraine : près de 400 000 réfugiés ont fui la guerre

Chaque jour, les images sont de plus en plus bouleversantes. Sur la route de l’exil, des hommes, des femmes et des enfants ont tout abandonné derrière pour fuir la guerre en Ukraine. Près de 400 000 réfugiés, dont plus de la moitié sont arrivés en Pologne. L’Europe assure que 7 millions d’Ukrainiens vont être déplacés.