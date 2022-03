Guerre en Ukraine : pourquoi Kiev refuse les couloirs humanitaires de Moscou

Un cessez-le-feu devait avoir lieu en Ukraine lundi 7 mars au matin. L'objectif : permettre aux civils d'évacuer de quatre villes, à savoir Kharkiv, Kiev, Soumy et Marioupol. La Russie avait en effet promis l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires. Des couloirs finalement refusés par Kiev, car ils conduisent, pour la plupart, les civils vers la Russie ou la Biélorussie.

Inacceptable

Selon Moscou, cette demande viendrait de la France, mais l'Élysée dément fermement. L'Ukraine, elle, juge la proposition inacceptable. En attendant, la Russie poursuit sa guerre, comme dans la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, où des frappes de missiles ont touché lundi 7 mars au matin des immeubles et une école. Deux personnes ont été tuées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky craint de son côté une offensive d'envergure. Aujourd'hui, impossible d'avoir un bilan des victimes. Seule certitude, plus d'un million et demi d'Ukrainiens sont sur les routes de l'exil.