Guerre en Ukraine : pour les réfugiés des zones occupées par les Russes, la longue attente pour rentrer chez soi

Malgré les bombardements et les combats qui se poursuivent à l'est de l'Ukraine, mardi 26 juillet, de nombreux Ukrainiens veulent tout de même rentrer chez eux, y compris dans les zones occupées par les Russes. Une équipe de France Télévisions est allée à leur rencontre, près de Zaporijia.

À Zaporijia (Ukraine), se trouve un parking excentré que les autorités ukrainiennes n'ont pas particulièrement envie de montrer aux journalistes étrangers. Dans de longues files de voitures, des Ukrainiens attendent de pouvoir rentrer chez eux, en territoire désormais occupé par les Russes. Ils sont des centaines à attendre, échoués entre béton et forêt, et entre peur et résignation. "On ne peut pas rester des réfugiés éternellement. On n'a plus d'argent et nos parents sont tous seuls là-bas. On doit rentrer", témoigne une Ukrainienne.





Zaporijia , unique porte d'entrée



Zaporijia est l'unique porte d'entrée entre le territoire ukrainien et les zones occupées par la Russie. Les formalités sont longues entre autorités ukrainiennes et russes. Une vingtaine de véhicules seulement est autorisée, par destination et par jour. Il faut parfois jusqu'à un mois d'attente. Alors, des habitants se retrouvent à compter les jours qui passent. Les mieux équipés ont installé leur tente, d'autres ont élu domicile dans leur voiture.