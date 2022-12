Guerre en Ukraine : plusieurs villes essuient des bombardements massifs, les coupures de courant se multiplient

Au moins deux personnes sont mortes dans un immeuble résidentiel de la région de Dnipro, vendredi, selon un tout premier bilan.

Des frappes russes en cascade. L'Ukraine a été visée, vendredi 16 décembre au matin, par des tirs russes, provoquant des coupures d'eau dans la capitale Kiev et de courant dans plusieurs villes du pays. Au moins deux personnes sont mortes dans un bombardement russe qui a touché un immeuble résidentiel à Kryvyï Rig (oblast de Dnipropetrovsk), selon un tout premier bilan dressé par le gouverneur régional Valentin Reznitchenko.

>> Suivez la situation de la guerre en Ukraine dans notre direct

Confrontée à une série de revers militaires d'ampleur dans le nord-est et le sud du pays cet automne, la Russie a opté en octobre pour une tactique de frappes massives visant la destruction des réseaux et transformateurs électriques de l'Ukraine, plongeant des millions de civils dans le froid et l'obscurité en plein hiver. "Une nouvelle vague massive de bombardements russes vise l'infrastructure énergétique, des installations ont déjà été endommagées dans l'est et le sud du pays", a précisé vendredi matin sur Facebook le ministre ukrainien de l'Energie, Guerman Galouchtchenko.

Les alertes anti-aériennes retentissaient, elles, sur tout le territoire ukrainien et les autorités ont appelé la population à rester aux abris. "A cause des dégâts causés à l'infrastructure énergétique, il y a des interruptions de l'approvisionnement en eau dans tous les quartiers de la capitale", a déclaré ainsi Vitali Klitchko, le maire de Kiev, sur Telegram. "Ne quittez pas les abris ! L'attaque contre la capitale est encore en cours !", a-t-il demandé aux habitants. Les frappes matinales ont aussi provoqué la mise à l'arrêt du métro pour que les stations puissent servir d'abris.

Des villes privées d'électricité

Les maires de Kharkiv (Nord-Est) et Poltava (centre-Est) ont quant à eux annoncé que leurs villes étaient privées d'électricité à la suite de bombardements matinaux. "Kharkiv n'a plus d'électricité", a déploré sur Telegram le maire de la deuxième ville d'Ukraine, Igor Terekhov. Son homologue de Poltava, Oleksandre Mamaï, a demandé à la population "d'éteindre tous les appareils électriques". "L'attaque aérienne est toujours en cours", a-t-il ajouté, exhortant les civils à "rester calmes".

"Sans électricité (...) le système de chauffage ne fonctionne plus" à Krementchouk (centre), a expliqué sur Telegram le maire de cette ville, Valéri Maletskiï. En raison de ces frappes, "les trains électriques" roulant dans les régions de Kharkiv, Kivograd, Donetsk et Dnipropetrovsk "vont circuler avec des locomotives de réserve", ont annoncé les chemins de fers ukrainiens. Des frappes multiples ont également visé la région de Zaporijjia, selon son gouverneur, Oleksandre Staroukh.