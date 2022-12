DIRECT. Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron réclame "une trêve des bombardements et des attaques par drone" de la Russie

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron a déclaré, jeudi 15 décembre, qu'il comptait appeler son homologue Vladimir Poutine, notamment à propos des bombardements et attaques de drones russes en Ukraine. "Le sujet aujourd'hui le plus urgent, c'est de continuer à appeler à une trêve des bombardements et des attaques par drone", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. "Ces attaques (…), pour une bonne partie d'entre elles, ce sont des crimes de guerre", a-t-il dit. Suivez notre direct.

De nouvelles sanctions européennes contre la Russie. Un 9e paquet de sanctions a été adopté, qui doit encore être détaillé. Il s'ajoutera notamment à l'embargo total sur les importations de pétrole russe transporté par voie maritime, et au plafonnement mondial du prix du brut russe.

Washington sanctionne un proche de Poutine. Les Etats-Unis ont annoncé imposer des sanctions financières contre Vladimir Potanine, ancien vice-Premier ministre de Vladimir Poutine et l'un des hommes les plus riches de Russie. La banque Rosbank, achetée par Vladimir Potanine cette année, est ainsi ciblée en premier lieu par ces sanctions.

Le pape fait son mea culpa. Le Vatican a confirmé que des excuses avaient été faites à la Russie après des propos du pape François sur le comportement présumé cruel des minorités ethniques russes dans le conflit en Ukraine. Le souverain pontife avait affirmé fin novembre, dans une interview, que certains des combattants "les plus cruels" dans l'offensive russe en Ukraine "ne sont pas de tradition russe", mais appartiennent à des minorités comme "les Tchétchènes, les Bouriates".