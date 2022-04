Guerre en Ukraine : plus d’un million d’exilés font leur retour au pays

Cinq millions d’ukrainiens ont fui leur pays et la guerre, un nombre de réfugiés inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement, encouragés par le départ des russes à l’Ouest, plus d’un million d’Ukrainiens retournent chez eux malgré l’appel à la prudence des autorités.

La désolation. Voici tout ce qu’il reste de l’endroit où vivait cette femme avant la guerre. "On n'est pas revenus depuis plus de vingt jours quand on nous a dit d’évacuer la zone. Aujourd’hui, on doit signer une décharge pour pouvoir rentrer, mais on n’a plus rien", déplore cette habitante de Moschun (nord-ouest de Kiev).

La gare est désormais un lieu de retour

Huit-cent habitants vivaient ici. Ils ont tout perdu. Et quand les maisons tiennent encore debout, il faut déminer le terrain avant de pouvoir faire l’inventaire. Avec les moyens du bord et sans l’aide de personne. "Les Russes ont miné ma maison, alors j’utilise une corde avec un crochet. Il faut la lancer et la tirer le long du sol. Si rien n’explose, je peux avancer de cinq mètres supplémentaires", explique cet habitant. Malgré les dangers, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir reprendre la vie là où ils l’ont laissée, plus d’un million au total. Aujourd’hui, la gare de Kiev est un lieu de retour et de transit pour des milliers d’Ukrainiens.