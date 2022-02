Guerre en Ukraine : partir ou rester, les Français expatriés s’interrogent

En pleine nuit, des bombardements à répétition. À près de 150 km de la frontière russe, des images parviennent de la ville de Poltava (Ukraine). L’entrepreneur français qui les a filmées n’aurait jamais cru vivre de telles scènes. "Les bombardements ont commencé aux alentours de minuit et se sont intensifiés autour de 2 et 4 heures du matin", raconte-t-il. Partir ou rester, la question se pose aussi dans l’ouest du pays, dans la ville de Lviv, à proximité de la frontière polonaise.



Les prochaines heures seront décisives

Plus loin, pas de détonation, mais les sirènes ont retenti le jeudi 24 février. La capitale ukrainienne et ses bases aériennes auraient aussi été touchées. "On va attendre les prochaines heures pour voir comment ça se passe, en espérant pouvoir rester", confie un Français installé avec sa femme et ses deux enfants. Dans les rues de Kiev ce matin, les sirènes retentissent. Avant de se mettre à l’abri, les habitants se sont précipités ce matin devant les distributeurs et dans les supermarchés. Tout le monde prépare des stocks. Pour les Français comme pour tous les Ukrainiens, les prochaines heures s’annoncent décisives.