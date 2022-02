Les ressortissants français "doivent" quitter l'Ukraine "sans délai", demande le ministère des Affaires étrangères

Le ministère des Affaires étrangères "déconseille formellement" tout déplacement dans le nord et l'est de l'Ukraine, sur fond d'escalade des tensions avec la Russie.

Selon les conseils aux voyageurs relatifs à l'Ukraine, mis à jour mercredi 23 février par le ministère des Affaires étrangères, "les ressortissants français doivent quitter sans délai ce pays", ce qui le place de facto en zone rouge.

>> Crise entre la Russie et l'Ukraine : suivez notre direct et les dernières informations

Le Quai d'Orsay "déconseille de se rendre en Ukraine jusqu’à nouvel ordre", est-il souligné. "Tout déplacement dans les zones frontalières du nord et de l’est du pays est formellement déconseillé", alors que la menace d'une opération militaire russe de grande ampleur n'est pas exclue par les puissances occidentales.

Samedi 19 février, le Quai d'Orsay avait déjà mis à jour ses conseils aux voyageurs, en "recommandant" à tous ses ressortissants "de quitter l'Ukraine" et en appelant ceux se trouvant dans les zones les plus exposées au risque de guerre dans l'est du pays à s'en éloigner "sans délai".