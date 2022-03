Guerre en Ukraine : Ouman, une ville stratégique au cœur de l'Ukraine

Dans la plaine de l'Ukraine, à Ouman, sous la neige, une immense file de voitures s'étire. Les autoroutes sont également encombrées par les réfugiés venus de l'Est et du Sud. Ouman est par ailleurs la ville d'où partent les ravitaillements. "D'ici, on envoie à Kiev au Nord, ou sur le front de l'Est et même au Sud. On nourrit tous ceux qui sont encore là-bas", explique un homme. Les camionnettes défilent, et repartent sur les routes.

Le grenier de l'Europe

Ouman maintient un cordon fragile de survie avec les villes assiégées. D'immenses silos à grains témoignent d'une région très agricole, qui était, avant la guerre, le grenier de l'Europe. La ville multiplie les prouesses logistiques, en trouvant notamment de l'essence pour les centaines de milliers de voitures qui sont en route vers l'Ouest. "Nous sentons ici de la colère, notamment chez les agriculteurs et leurs syndicats, qui ont pris les choses en main" et appellent à l'aide, rapporte la journaliste Agnès Vahramian, présente sur place. Si les hommes ont peu d'armes, ils sont néanmoins "déterminés".