Guerre en Ukraine : “Nous, Occidentaux, avons le devoir d’aider l’Ukraine”, estime Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po

En Ukraine, le conflit avec la Russie entre dans sa troisième année et de nouveaux bombardements russes ont fait au moins cinq morts, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, était l’invité du 12/13 info.

L’Ukraine entre dans sa troisième année de guerre contre la Russie.“Soit nous, Occidentaux, décidons de livrer plus d’armes décisives à l’Ukraine, et dans ce cas-là l’Ukraine va gagner la guerre, soit on a toujours les blocages (...) et dans ce cas-là, on risque d’arriver à une solution monstrueuse (...) nous avonr le devoir d’aider l’Ukraine”, commente Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po.

“Ravager les forces russes”

Le président ukrainien s’est exprimé hier à la nation. Il promet de “ravager les forces russes”. Et “il va en avoir les moyens, l’Ukraine s’est mise à produire par elle-même un certain nombre d’armes. Leur idée c’est d’être indépendants et autonomes”, explique l’enseignant. Mais le pays manque également d’hommes, l’armée a de plus en plus de mal à recruter. “L’avantage de Vladimir Poutine c’est le nombre, et le fait que pour lui, la vie humaine de ses propres soldats de compte pas”, analyse Nicolas Tenzer.