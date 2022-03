Guerre en Ukraine : muet depuis le début du conflit, l'ex-légende du football ukrainien Anatoliy Tymoshchuk visé par de lourdes sanctions

Pendant que les sanctions à l'égard de la Russie se multiplient sur les plans diplomatique, économique et culturel, l'Ukraine prend également ses mesures. La Fédération ukrainienne de football a publié un long communiqué mercredi 9 mars dans lequel elle pointe du doigt l'attitude de son ex-milieu de terrain international Anatoliy Tymoshchuk.

La légende du football ukrainien, détentrice du record de sélections en équipe nationale (144 au total entre 2000 et 2016), est très discrète depuis le début de l'invasion de son pays par la Russie le 24 février. Il n'a surtout pas résilié son contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg, le club russe où il occupe un poste d'entraîneur adjoint depuis cinq ans.

Anatoliy Tymoshchuk brandissant le drapeau ukrainien lors de Suisse-Ukraine en Coupe du monde, le 26 juin 2006. (PATRIK STOLLARZ / AFP)

Vers un retrait de sa licence d'entraîneur et de son palmarès

"Depuis le début de l'agression militaire russe contre l'Ukraine, l'ancien capitaine de l'équipe nationale ukrainienne, n'a non seulement fait aucune déclaration publique à cet égard mais n'a pas non plus cessé sa coopération avec le club de l'agresseur. En faisant ce choix conscient, Anatoliy Tymoshchuk nuit à l'image du football ukrainien et viole la clause 1.4 Partie 1 de l'article 4 du Code d'éthique et de fair-play UAF", a écrit la Fédération ukrainienne.

"Nous n’avons pas moins peur des poux de Moscou que des lentes ukrainiennes. C’est une lente ukrainienne. Comme on dit, avec des lentes comme ça, vous n’avez pas besoin d’ennemis" Grigory Kozlovsky, président du Lviv Rukh, parti au front Denisov Time

Face au mutisme de l'ancien joueur du Bayern Munich, plusieurs personnalités du foot ukrainien l'ont invectivé, mais les relances n'ont rien donné. Le milieu de l'Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi, s'est contenté de trouver "bizarre" l'attitude de Tymoshchuk. Le retraité Oleksandr Aliyev s'est de son côté montré moins tendre : "Traitre. Es-tu ukrainien ? As-tu des drapeaux sur tes joues pour te montrer ?".

Le comité d'éthique et de fair-play de la Fédération ukrainienne a proposé mercredi de priver Tymoshchuk de sa licence d'entraîneur au niveau professionnel, de toutes ses distinctions et titres honorifiques de l'Etat, de tous ses titres (dont deux de champion national) et de l'exclure du registre officiel des joueurs de l'équipe nationale. Des sanctions lourdes qui n'ont pas encore été validées.