Guerre en Ukraine : McDonald's ferme ses portes en Russie.

Les restaurants McDonald's vont définitivement tirer le rideau en Russie. Après avoir fermé temporairement en mars, ils vont cette fois rester complètement fermés. Le groupe va également vendre toutes ses activités sur place. Le PDG de la chaine a fait part de sa décision dans un communiqué, il a ainsi déclaré que "le groupe est engagé envers sa communauté mondiale et il doit rester inflexible à ses valeurs".



62 000 salariés au chômage

McDonald's, c'est 850 restaurants sur le territoire russe et pas moins de 62 000 employés qui vont se retrouver au chômage. Toutefois, ils devraient conserver leurs rémunérations jusqu’à la clôture de la vente. Les clients sont également déçus de la fermeture des établissements et ils font part de leur tristesse et de leur déception. Pour eux, c’est un symbole du capitalisme qui s’en va alors que l’arrivée du groupe, il y a 32 ans avait suscité un engouement particulier en Russie.