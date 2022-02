Guerre en Ukraine : Martine Aubry annonce avoir trouvé 250 places pour accueillir des réfugiés à Lille

Alors que les Ukrainiens sont des dizaines de milliers à fuir leur pays depuis le lancement de l'offensive russe jeudi 24 février, la maire de Lille (Nord) Martine Aubry a assuré samedi sur France Inter que "250 places ont déjà été trouvées" pour accueillir des réfugiés. Elle se dit "prête" à accueillir des populations ukrainiennes après avoir fait un point avec la préfecture du Nord, vendredi. "Nous avons vu les lieux où nous pourrons accueillir des Ukrainiens, les places qui seront disponibles, comme nous l'avions fait pour les Afghans", a expliqué l'ancienne première secrétaire du Parti socialiste. "Nous pouvons le faire très largement. Ce sont des Européens, ils doivent pouvoir être accueillis."

Celle qui a été ministre du Travail a donc appelé Emmanuel Macron à permettre l'accueil des réfugiés ukrainiens. "J'attends que le président de la République dise : 'Allez, on ouvre les frontières, on donne les visas'", a-t-elle lancé. Martine Aubry appelle aussi les Lillois à accueillir ces déplacés. "Je suis convaincue que beaucoup pourront accueillir chez eux des Ukrainiens. Des centaines de personnes peuvent arriver dans ma ville et j'imagine que si tout le monde fait la même chose, on arrivera à traiter le problème des réfugiés", indique l'élue socialiste.