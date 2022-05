Guerre en Ukraine : "Marioupol sera bientôt entièrement aux mains des Russes"

La Russie a-t-elle gagné la bataille de Marioupol ? La dernière poche de résistance est tombée, 265 soldats ukrainiens retranchés dans l’aciérie d’Azovstal se sont rendus, mardi 17 mai. On retrouve notre envoyé spécial Luc Lacroix, dans le Donbass.

Alors que 265 soldats ukrainiens d’Azovstal se sont constitués prisonniers, mardi 17 mai, peut-on dire que le port stratégique de Marioupol est aux mains des Russes ? "Tous les combattants ukrainiens ne se sont pas encore rendus, les négociations sont difficiles, parce qu’il y avait à Azovstal notamment les combattants du bataillon Azov, l’ennemi juré de la Russie", rapporte Luc Lacroix, en direct de Donetsk (Donbass). "Ce soir, on se rend bien compte que malgré leur résistance exceptionnelle, les combattants ukrainiens ont fini par perdre cette bataille d’Azovstal", indique le journaliste.

Incertitude sur le sort des combattants

Marioupol sera bientôt entièrement aux mains des Russes, un symbole important pour eux, qui "essuient des revers plus au Nord", précise Luc Lacroix. Le sort de ces combattants est en question. "L’Ukraine parle d’échange, mais Vladimir Poutine est-il prêt à faire cette concession ? Les blessés les plus graves ont été hospitalisés côté séparatistes pro-russes, mais quand nous sommes arrivés sur place, le médecin chef nous a dit qu’ils avaient été évacués ailleurs, et à cette heure, personne ne sait exactement où ils se trouvent", conclut Luc Lacroix.