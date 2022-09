Guerre en Ukraine : malgré le conflit, les élèves font leur rentrée des classes

En Ukraine, malgré la guerre, élèves et enseignants font leur rentrée des classes. Si les consignes de sécurité et d'évacuation rappellent que le conflit est là, les enseignants tentent de maintenir une ambiance légère.

À Irpin (Ukraine), près de Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est venu saluer quelques enfants à l'occasion de la rentrée des classes. Au moment de la photo de classe, la rentrée ressemble à n'importe quelle autre. Les autorités ukrainiennes veulent montrer que les enfants vont bien, malgré la guerre. Dans une autre école, quelques kilomètres plus loin, l'ambiance paraît légère en classe.

Une école détruite par la guerre, puis reconstruite

Mais à cause du conflit, le programme de la rentrée a changé. Les enfants sont entraînés à savoir évacuer et à rester disciplinés en cas d'attaque. "Il est évident que cette année est différente des autres. Nous sommes en guerre. Forcément, on s'inquiète pour les enfants et pour leur sécurité, mais nous avons des installations flambant neuves et un abri en cas de bombardement", confie Olga Malyovana, enseignante. Détruite au début de la guerre, l'école a été reconstruite en quelques mois avec le soutien de l'Unicef. Tout est fait pour donner aux enfants un sentiment de normalité et préserver leur santé mentale.