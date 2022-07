Guerre en Ukraine : malgré l'accord sur les céréales, la Russie veut continuer à gagner du terrain militairement

Invitée du 23h de franceinfo, Christine Dugoin-Clément, analyste géopolitique pour CAPE Europe, estime que l'accord survenu entre la Russie et l'Ukraine à propos des exportations de céréales "permet [aux Russes] de montrer que la Russie est dans une politique de main tendue, qu'elle est raisonnable. Pour autant, cela ne veut pas dire que les opérations seront abandonnées sur le champ de bataille, bien au contraire", ce qui explique qu'elle ait bombardé le port d'Odessa au lendemain de l'accord.

La Russie veut montrer qu'elle compte encore avancer

Les zones au sud et au sud-est de l'Ukraine, à proximité d'Odessa sont "particulièrement importantes et stratégiques", relève-t-elle. Si la stratégie russe n'est pas entièrement transparente, le bombardement d'Odessa et de son port peut à la fois consister comme une démonstration de force, une volonté de continuer à gagner du terrain et de perturber les efforts de défense ukrainiens en élargissant les zones attaquées.