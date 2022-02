Guerre en Ukraine : l’offensive russe progresse sur plusieurs fronts

Sur une voie rapide, à quelques kilomètres de Kiev (Ukraine), des carcasses encore fumantes de véhicules éventrés, samedi 26 février. Sur des dizaines de mètres, le sol est jonché de débris et de cendres. D’après les soldats ukrainiens qui inspectent les lieux, ce sont les restes d’un convoi russe détruit dans les combats de la nuit de vendredi 25 à samedi 26 février. Ces dernières heures, outre Kiev et sa région, des affrontements ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, notamment au Sud à Melitopol, Kherson et Marioupol. Sur le front est, des soldats séparatistes pro-Moscou progressent vers l’ouest. C’est la télévision d’État russe qui tourne les images et filme aussi des prisonniers ukrainiens que l’on voit pris en charge, soignés et même nourris par leurs geôliers séparatistes.



Le nombre de victimes incertain

L’invasion de l’Ukraine est aussi une guerre d’images et de propagande mais il est difficile de connaître l’exacte situation militaire. Samedi matin, le pouvoir de Kiev se voulait confiant. "Les forces armées russes n’ont pris aucun avantage tactique", a déclaré Mykhailo Podolyak, du bureau présidentiel ukrainien. Parmi les innombrables incertitudes de cette guerre figure aussi le nombre de victimes. Kiev a indiqué que près de 200 civils avaient été tués depuis jeudi, aucun chiffre n’a été communiqué par Moscou.