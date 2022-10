Guerre en Ukraine : l’évacuation des civils à Kherson se poursuit

France 3

"Nous sommes ici dans la ville de Kherson et comme vous le voyez, les évacuations de civils se poursuivent. Avec eux, les quelques affaires qu’ils ont pu emporter. Tout à l’heure, on a même vu des malades sur des civières être transportés sur des petits bateaux", rapporte Luc Lacroix, envoyé spécial pour France Télévisions. "Les ferries sont pratiquement les seuls moyens de quitter la ville et de rejoindre l’autre rive, la rive gauche du Dniepr qui est située plus loin de la ligne de front", ajoute le journaliste.

Certains habitants choisissent de rester à Kherson

"Les habitants à qui nous avons parlé nous ont dit qu’ils n’étaient pas forcés par l’armée russe de quitter cette ville de Kherson. Ils ont même dit que certains habitants choisissaient de rester ici. Il y a donc encore des civils à Kherson. La ligne de front est à quelques dizaines de kilomètres d’ici, en revanche, cette zone, ici, est toujours contrôlée par l’armée russe", conclut Luc Lacroix, en direct de Kherson.