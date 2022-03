Guerre en Ukraine : les troupes russes continuent de gagner du terrain

En Ukraine, les combats s’intensifient et les troupes russes progressent, mercredi 2 mars. Les Russes ont maintenant pris le contrôle de la gare et du port de Kherson, ville située plus au sud du pays.

Dans le ciel de Kharkiv, des nuages de fumée. La seconde ville d’Ukraine est devenue la cible de l’armée russe. L’aviation largue des bombes sur des immeubles résidentiels ou sur les institutions officielles comme une infrastructure de la police. Les habitants, à bout de souffle, ne connaissent pas de répit. "Cette nuit a été difficile. À 22 heures, on a entendu un bruit fort, puis le ciel est devenu rouge et on a entendu des tirs, des sortes de batailles de rues", témoigne épuisée, Alice Nowak, traductrice ukrainienne.

La ville de Kherson sous contrôle russe ?

Les troupes russes ont également progressé à Kherson, une ville plus au sud du pays, où se trouve un port stratégique. L’armée ukrainienne a déjà perdu le contrôle des ponts et des accès et continue de perdre du terrain selon les Russes. "Les forces armées russes ont pris le contrôle total de la ville de Kherson", déclare le porte-parole du ministère russe. L’infirmation est contestée par les autorités ukrainiennes.