Guerre en Ukraine : les territoires séparatistes prorusses bloquent Google, accusé de faire "promotion du terrorisme"

La Russie a déjà bloqué les principaux réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter et Instagram.

Donestk et Lougansk suivent l'exemple russe. Les autorités des deux territoires séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont annoncé vendredi 22 juillet avoir bloqué le plus grand moteur de recherche sur Internet au monde, Google, l'accusant de "promouvoir" la violence contre les Russes.

Google "fait la promotion du terrorisme et de la violence contre tous les Russes, en particulier la population du Donbass (...) Nous avons décidé de bloquer Google sur le territoire" de la région de Donetsk, a déclaré vendredi le dirigeant séparatiste Denis Pouchiline dans un communiqué. Jeudi, le dirigeant de la région séparatiste voisine de Lougansk, Leonid Passetchnik, avait annoncé avoir pris cette même mesure.

Les autorités séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, comme d'ailleurs la Russie, cherchent à renforcer leur contrôle de l'information depuis le lancement fin février de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine. En Russie, de nouveaux textes ont été adoptés, qui punissent de lourdes peines de prison la publication de ce que les autorités jugent être de "fausses informations" sur l'armée ou les opérations militaires extérieures. La Russie a bloqué les principaux réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter et Instagram.