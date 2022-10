Guerre en Ukraine : les séparatistes pro-russes revigorés par les frappes de Moscou

Les soldats séparatistes pro-russes enchaînent les tirs et bombardent l'armée ukrainienne. Mercredi 12 octobre, ils semblent revigorés par l'attaque massive de la Russie sur plusieurs villes ukrainiennes et croient à un tournant dans la guerre. "Je pense que c'est sûr. Les Ukrainiens sont un peu, comment dire... effrayés. Ils sont désorientés, ils ne savent plus où aller, s'il faut avancer ou reculer", estime l'un d'entre eux.

"Notre moral a beaucoup augmenté"

Côté russe, les dernières semaines ont été rudes. Avec les frappes massives, ils espèrent que les difficultés ont changé de camp. "C'est plus dur pour eux, maintenant. Après les frappes, notre moral a beaucoup augmenté. Les gars veulent monter au combat et terminer cette opération militaire le plus vite possible", témoigne un autre soldat séparatiste. Cette série d'attaques de l'armée russe "n'a pour l'instant pas changé la donne" sur le front, précise toutefois le journaliste Luc Lacroix, en direct de Donetsk.