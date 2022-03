Guerre en Ukraine : les réfugiés ukrainiens affrontent le froid pour arriver en Roumanie

Les réfugiés ukrainiens arrivent frigorifiés en Roumanie. La traversée de l’Ukraine a été éprouvante après des centaines de kilomètres et des heures d’attente côté ukrainien. Une épreuve en plein hiver. La ville la plus proche, c’est Tulcea (Roumanie), 73 000 habitants. Les habitants ne sont pas aisés mais font le maximum comme dans cet hôtel où la patronne offre ses chambres et ses repas : "Dès que la guerre a commencé, on a vu les premiers réfugiés arriver. On a décidé qu’on devait les aider". Depuis six jours, elle fait en permanence le tour des 42 chambres offertes aux réfugiés. Il faut s’y serrer mais aucune famille n’est à la rue.



Des familles en route pour l'Europe

Pour cette famille, la prochaine étape est la Bulgarie. En attendant, ils suivent l’évolution du conflit : "Ma tante et nous allons habiter ensemble dans son appartement. On espère rentrer vite en Ukraine". Les autorités roumaines font le maximum pour répondre aux besoins et çela fonctionne, personne n’est à la rue. Il faut déblayer la neige pour une autre famille qui se dirige vers l’Allemagne. Encore 24 heures de route mais déjà une lueur d’espoir : "ici ce qui tombe, c’est de la neige, alors ça me va".