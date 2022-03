Guerre en Ukraine : les premiers Ukrainiens sont accueillis en France

Plus de 836 000 Ukrainiens ont déjà quitté leur pays. L’exode devrait encore s’intensifier. Les premiers réfugiés ont atterri aujourd’hui, mercredi 2 mars, à l’aéroport de Beauvais (Oise).

C’est enfin l’heure des retrouvailles. Daniel accueille sa nièce, arrivée de Kiev (Ukraine) par la Pologne, à l’aéroport de Beauvais (Oise) mercredi 2 mars. Son périple aura duré trois jours. À 20 ans, elle a tout laissé derrière elle. À l’aéroport de Beauvais, un accueil spécial a été installé. Chaque avion comporte une dizaine de réfugiés, qui pour le moment, ont tous un point de chute en France.

Reconnaissants envers la France

Trois jeunes femmes sont attendues à Nantes (Loire-Atlantique). Elles aussi ont tout abandonné et sont reconnaissantes envers la France. "J’apprécie beaucoup votre aide, merci", dit l’une d’entre elle. À Mulhouse (Haut-Rhin), Alona et son mari ont retrouvé leur "seconde famille". En effet, quand elle était enfant, Alona venait déjà passer les vacances en Alsace, dans le cadre de l'accueil des enfants de Tchernobyl. Mais cette fois, la jeune femme est partagée entre la joie de retrouver ses amis et la tristesse de la situation de son pays.