Réfugiés ukrainiens : "Les capacités d'accueil seront trouvées", assure le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration

"Les capacités d'accueil seront trouvées", a affirmé lundi 28 février sur franceinfo Didier Leschi, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), alors que selon les chiffres de l'ONU, 500 000 réfugiés ukrainiens ont fui le conflit avec la Russie depuis quatre jours.

"La France se prépare", a expliqué Didier Leschi. "Cependant, la volonté des Ukrainiens sera importante. Veulent-ils venir en France ou veulent-ils aller prioritairement dans des pays où ils ont déjà des liens ?", s'interroge-t-il, en détaillant que "la France n'est pas le premier pays en matière de communauté ukrainienne présente sur son territoire, puisque on a à peu près 18 000 Ukrainiens qui ont aujourd'hui un titre de séjour."

"Le problème n'est pas le premier accueil. Le premier accueil, on saura faire", assure-t-il. "Nous avons par exemple un parc d'hébergement de demandeurs d'asile qui peut être agrandi. La question n'est pas celle du premier accueil, mais de l'accueil de longue durée, c'est-à-dire des logements et la prise en charge des loyers. Comment et par qui ? Ce sont ces questions qu'il faut se poser."