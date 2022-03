Guerre en Ukraine : les personnes âgées évacuées avant l'assaut

Face aux bombardements, fuir est un déchirement pour chaque Ukrainien. L'épreuve est redoutable pour les plus fragiles. Un homme portant un enfant en pleurs dans ses bras, tente de le rassurer : "ne pleure pas petit, il ne faut pas". À Irpin, point de passage pour accéder à Kiev, de nombreux civils se trouvent être des nourrissons ou des personnes âgées parmi les réfugiés. Tous laissent derrière eux leur maison et leur vie. Mais dans cette localité, tout le monde ne part pas. Des résidents d'une maison de retraite ne quittent pas la ville, mais rejoignent un abri anti-bombardement.

Dormir sur le sol à 80 ans

La guerre n'épargne pas les personnes âgées en Ukraine. Il est difficile de pouvoir se reposer et de s'imaginer un avenir. "Comment est-ce que je peux me retrouver là ? Je vais avoir 80 ans, je ne peux pas dormir ici, sur le sol et rester seule", s'inquiète une dame âgée. Une autre confie ne pas avoir pu prendre d'effets personnels, car elle s'est enfuie sous les tirs. "S'ils doivent me tuer, qu'ils le fassent", dit-elle en pleurant.