Guerre en Ukraine : de nombreuses interrogations autour des cessez-le-feu russes

Ils voudraient fuir, mais n'osent pas. À Marioupol (Ukraine), ville encerclée par les forces russes, la population se sent abandonné. "On a plus d'électricité, on n'a plus rien à manger, on n'a plus de médicaments, on n'a plus rien", pleure une femme. Les policiers ukrainiens les découragent d'emprunter le couloir humanitaire mis en place par la Russie.

Les corridors humanitaires, une tactique militaire ?

À Marioupol et dans quatre autres villes, la Russie a instauré, mardi 8 mars, des cessez-le-feu locaux, et ouvert de corridors humanitaires. Le gouvernement ukrainien les accuse de ne pas respecter leur engagement, et de maintenir les bombardements. Plus au Nord, des vivres sont parvenues jusqu'à la ville, et des dizaines de civils ont été évacués en bus. À Irpin (Ukraine), des milliers d'Ukrainiens ont tenté de fuir pendant la trêve. Selon les spécialistes, les annonces de couloirs humanitaires sont une tactique militaire, déjà utilisée par la Russie en Tchétchénie, puis en Syrie.