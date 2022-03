Guerre en Ukraine : les "nationalistes" ukrainiens à Marioupol doivent "déposer les armes", prévient Vladimir Poutine

La situation reste critique à Marioupol, ville portuaire du sud de l'Ukraine, encerclée et dévastée. "Pour trouver une solution à la situation humanitaire difficile dans cette ville, les combattants nationalistes ukrainiens doivent arrêter de résister et déposer les armes", a déclaré le président russe Vladimir Poutine, mardi 29 mars, selon un communiqué du Kremlin. Ce dernier a été publié après un nouvel échange téléphonique entre le président russe et Emmanuel Macron.

>> Retrouvez les dernières informations sur la guerre en Ukraine dans notre direct

Les conditions pour lancer dans les prochains jours une opération humanitaire au secours des habitants de la ville ukrainienne de Marioupol, ne "sont pas réunies à ce stade", a annoncé l'Elysée après cet entretien. Le chef de l'Etat français a présenté cette opération d'évacuation - proposée par la France, la Turquie et la Grèce - à son homologue russe. Le chef du Kremlin a dit "qu'il allait y réfléchir" avant de donner une réponse, a ajouté la présidence.