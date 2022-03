Guerre en Ukraine : les journalistes Maryse Burgot, Anaïs Hanquet et Raphaël Godet répondent à vos questions sur Twitch

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "Nous sommes, tout comme la préfecture, débordés par le flux de réfugiés", affirme le maire de Nice Christian Estrosi. Selon lui, près de 1 000 Ukrainiens sont arrivés au lieu d'accueil mis en place dans la ville, et "40% de ceux qui fuient l'Ukraine en voiture arrivent en France par le péage de la Turbie". Selon le dernier décompte de Marlène Schiappa, 15 000 personnes sont arrivées en France d'Ukraine.

: La Russie propose au Conseil de sécurité de l'ONU de voter demain sur une résolution "humanitaire" liée à "l'opération militaire spéciale" russe en Ukraine. On ignore pour l'instant ce que contiendrait ce texte.

• Les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont repris. Sur le terrain, 2 000 véhicules ont réussi à quitter la ville assiégée et bombardée de Marioupol, selon la municipalité. Depuis l'invasion russe, plus de 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine. Suivez l'évolution de situation dans notre direct.





• Emmanuel Macron propose d'accorder l'asile à la journaliste Marina Ovsiannikova, arrêtée hier après avoir dénoncé la guerre à la télévision russe. Son avocat affirme ne pas savoir où elle se trouve, et craint qu'elle écope de quinze ans de prison.





• Jean Lassalle menace de retirer sa candidature. "Cette élection n'a plus aucun sens", a déploré le député devant des élus locaux, s'insurgeant de ne pas être convié aux émissions télévisées entre les principaux candidats.



• Le Tarn et la Haute-Garonne sont placés en vigilance orange en raison des risques liés aux vents violents.



: Les autorités espagnoles annoncent avoir saisi un yacht stationné aux Baléares et cherchent à déterminer s'il appartient à un oligarque russe visé par les sanctions européennes. C'est ce navire, le Lady Anastasia, qu'un membre d'équipage ukrainien avait tenté de couler, fin février : il avait désigné Alexandre Mikheev, patron de la société publique russe chargée des ventes d'armements, comme son propriétaire.

: "Je présume que ma cliente, Marina Ovsiannikova, encourt une procédure pénale et non pas administrative en vertu d'une nouvelle loi qui prévoit jusqu'à 15 ans de prison. (...) Il y a une forte probabilité que les autorités en fassent un exemple pour faire taire d'autres protestataires."



L'avocat de la journaliste russe qui a brandi une pancarte dénonçant la guerre à l'antenne du journal télévisé le plus regardé de Russie, hier soir, est peu optimiste pour sa cliente. Il affirme à l'AFP qu'il n'a pas pu la voir et ignore encore où elle se trouve.

: Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine ont repris, en visioconférence comme hier, annonce un négociateur ukrainien. Il sera à nouveau question de cessez-le-feu et de retrait des troupes russes.

: Si vous voulez regarder ce discours d'Emmanuel Macron sur l'accueil des Ukrainiens, suivi d'une séance de questions des journalistes présents, voici la séquence en intégralité :





: La France va proposer l'asile à la journaliste russe Marina Ovsiannikova, arrêtée hier après avoir brandi une pancarte dénonçant l'invasion de l'Ukraine lors d'un journal télévisé, annonce Emmanuel Macron : "Nous allons lancer les démarches diplomatiques visant à offrir une protection, soit à l'ambassade, soit aussi une protection asilaire". Il dit également vouloir "proposer cette solution" à Vladimir Poutine lors de leur prochain entretien. On ignore pour l'instant où se trouve cette journaliste.

: "L'asile constitutionnel, la protection des femmes et des hommes qui fuient la guerre, des combattants de la liberté, est inconditionnel. Mais nous savons qu'il y a toujours, à côté de ça, des réseaux de migration clandestine", contre lesquels "nous devons continuer d'être rigoureux".

: Emmanuel Macron n'exclut pas de se rendre à Kiev ou à Moscou, mais ne le prévoit pas pour l'instant : "Je le ferai quand je considèrerai qu'il peut y avoir un résultat utile et tangible (...) de nature à changer la donne."

: Le président de la République balaye une question sur l'enquête du site Disclose, qui révélait hier que des entreprises françaises avaient continué de livrer du matériel militaire à la Russie ces dernières années. Il ne s'agit que de "fin de contrat", argumente Emmanuel Macron, rappelant que la France a respecté l'interdiction de conclure de nouveaux contrats décidée par l'UE en 2014.

: Emmanuel Macron, dans cette conférence de presse improvisée, défend également la poursuite de ses échanges téléphoniques avec Vladimir Poutine. "Je continue de croire qu'il y a une utilité à ce travail", notamment pour "préparer, dès que l'opportunité sera là, que la pression sera suffisante, la reprise d'une sortie négociée de cette guerre", estime-t-il.

: Selon une journaliste qui interroge Emmanuel Macron, plusieurs Ukrainiennes que le chef de l'Etat vient de rencontrer dans ce centre d'accueil lui ont demandé de "fermer le ciel" au-dessus de l'Ukraine, une demande de longue date de Volodymyr Zelensky. "Leur demande est légitime" mais "le choix qui a été fait est de ne pas entrer en guerre avec la Russie", qu'il juge inévitable si l'Otan tentait d'interdire le survol de l'Ukraine, dont le ciel est actuellement contrôlé par l'aviation militaire russe.

: La France est "en situation d'accueillir au moins 100 000 Ukrainiens", et s'est notamment engagé auprès de la Moldavie à accueillir une partie des réfugiés qui s'y trouvent, rappelle Emmanuel Macron. Près de 340 000 personnes sont arrivées dans ce pays de 2,7 millions d'habitants depuis le 24 février, bien qu'une partie de ces réfugiés aient depuis gagné la Roumanie.

: "Je veux remercier l'ensemble des associations qui, en France, œuvrent aujourd'hui pour accueillir les réfugiés venant d'Ukraine", déclare le président de la République et candidat. "Ces femmes et ces hommes fuient à travers l'Europe et je sais que notre devoir est de pouvoir les accueillir et les protéger dans les meilleures conditions possibles".

: Emmanuel Macron s'exprime au sujet de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France, depuis le centre d'accueil de La Pommeraye (Maine-et-Loire). Regardez son intervention en direct.

: Grande ville du sud-est de l'Ukraine, Marioupol fait l'objet d'intenses bombardements de la part de l'armée russe et la situation humanitaire y est particulièrement critique, comme l'illustrait ce sujet de France 2 hier soir.



: Environ 2 000 véhicules ont pu quitter la ville assiégée de Marioupol par un couloir humanitaire, et 2 000 autres "attendent à la sortie de la ville", affirme la municipalité.

: Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène se rendent à Kiev, en qualité de représentants du Conseil européen, pour affirmer "le soutien sans équivoque" de l'UE à l'Ukraine, annonce le gouvernement polonais. Leur train est déjà entré en Ukraine. Selon le chef de cabinet du Premier ministre polonais, ce déplacement avait été décidé vendredi lors du sommet de Versailles.

: Le gouvernement britannique annonce de nouvelles sanctions. L'exportation vers la Russie de certains biens de luxes, comme les œuvres d'art, les voitures haut de gamme et les articles de mode, seront interdites, et les taxes sur la vodka russe au Royaume-Uni vont augmenter de 35%.

: Le recteur de la cathédrale russe Saint-Nicolas de Nice, Andrey Eliseev, a déposé plainte après avoir reçu des menaces de mort dans une lettre vendredi, rapporte France Bleu Azur, qui rappelle le contexte de l'invasion russe en Ukraine. Une enquête a été ouverte, annonce le parquet.





• Le nombre d'exilés a atteint les 3 millions, annonce l'Organisation internationale pour les migrations. De son côté, l'Unicef estime qu'un enfant est contraint de fuir le pays à chaque seconde qui passe, a déclaré James Elder, un porte-parole de l'Unicef. Suivez l'évolution de situation dans notre direct.



• Les candidats passent leur grand oral face aux élus locaux. "Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir. Parce que cette élection n'a plus aucun sens", déclare Jean Lassalle. Suivez la situation dans notre direct.



• "Ce n'est pas une décision électoraliste, mais économique", se défend la ministre Amélie de Montchalin, sur franceinfo. "Nous ne pouvons pas, en tant qu'employeur public, laisser le pouvoir d'achat de nos agents décrocher dans cette situation inédite", déclare-t-elle alors que les oppositions dénoncent un mesure prise en vue de la présidentielle.



• Le Tarn et la Haute-Garonne sont placés en vigilance orange en raison des risques liés aux vents violents.

: De son côté, l'Unicef estime qu'un enfant est contraint de fuir le pays à chaque seconde qui passe. Ces 20 derniers jours, environ 1,4 million d'enfants ont été forcés de quitter le pays, soit environ 55 par minute, a déclaré James Elder, un porte-parole de l'Unicef. "Cette crise, en termes de vitesse et d'échelle est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale", a-t-il ajouté.

: Le nombre d'exilés a atteint les 3 millions, annonce l'Organisation internationale pour les migrations.

: La mairie de Kiev impose un couvre-feu de 36 heures effectif dès ce soir. La circulation sera interdite dans la capitale ukrainienne "à partir d'aujourd'hui" à 20 heures (heure locale) et jusque 7 heures. Le maire Vitali Klitschko estime que la ville traverse un "moment dangereux et difficile".

: Au Royaume-Uni, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté leur souhait d'héberger chez eux des réfugiés ukrainiens. Près de 89 000 personnes ont fait part de leur intérêt, selon le gouvernement britannique. Les personnes décidant d'accueillir chez elles des réfugiés ukrainiens recevront 350 livres (418 euros) par mois et devront s'engager à héberger ces réfugiés pendant au moins six mois.

: Comme chaque soir, les habitants de Mykolaïv se réfugient dans des abris ou des souterrains pour échapper aux missiles russes. Dans cette ville portuaire du sud de l'Ukraine, le sous-sol d'une école de quartier est devenu un abri pour une centaine de personnes. Une équipe de France Télévisions a passé une nuit avec eux.







: Dnipro, cité industrielle d'un million d'habitants dans le centre de l'Ukraine, a commencé à être la cible de raids à la fin de la semaine dernière.

: Les autorités régionales affirment que l'aéroport de Dnipro est bombardé et que les destructions sont "massives".

: Voici de nouvelles images de Kiev, où des immeubles civils sont les cibles de missiles russes. "Pourquoi ils nous balancent toutes ces bombes ? C'est la guerre ça ? Non, ça c'est de la destruction de civils. La guerre, ce sont des combats entre militaires. Ce n'est pas se cacher dans des buissons et menacer le monde en entier", s'énerve un habitant de la capitale ukrainienne.

: En 2020, Evgeni Lebedev a été nommé à la Chambre des Lords. Cette nomination se retourne désormais contre Boris Johnson car le profil de ce magnat russe de la presse, propriétaire de deux journaux au Royaume-Uni, The Independent et The Evening Standard, est pour le moins dérangeant.

: En pleine chasse aux amis de Vladimir Poutine, le Premier ministre britannique Boris Johnson est rattrapé par ses liens avec Evgeni Lebedev. Ce dernier est un "fils de" : en l’occurrence, celui d’Alexander Lebedev, ancien agent du KGB, qui est devenu milliardaire grâce à sa proximité avec le Kremlin. Retrouvez les explications dans notre article.







: Ils font le déplacement en qualité de représentants du Conseil européen. Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène se rendent à Kiev, la capitale ukrainienne, pour affirmer "le soutien sans équivoque" de l'Union européenne à l'Ukraine.

: Marlène Schiappa, ministre chargée de la Citoyenneté, annonce que 15 000 personnes "déplacées" sont arrivées en France. "Nous avons créé sous l'impulsion de la France un statut européen de protection temporaire qui se met en place immédiatement. (...) C'est la première fois que cela se met en place. Cela leur permettra de retourner en Ukraine pour celles et ceux qui veulent retourner en Ukraine", a-t-elle souligné.

: Il est un peu plus de 9 heures, voici les principaux titres :



• Une frappe contre un immeuble résidentiel a causé la mort d'au moins deux personnes à Kiev, selon les secours. Ces derniers affirment avoir pu sauver 27 personnes. Suivez la situation dans notre direct alors qu'une nouvelle journée de pourparlers doit s'ouvrir.



• Le gouvernement a annoncé hier le dégel du point d'indice des fonctionnaires. "Ce n'est pas une décision électoraliste, mais économique", se défend la ministre Amélie de Montchalin sur franceinfo.



• La Chine dit avoir enregistré 5 280 nouveaux cas de Covid-19. Ce chiffre n'a jamais été aussi élevé depuis la toute première vague épidémique au début de 2020. C'est également plus du double du chiffre annoncé hier.



• Le Tarn et la Haute-Garonne sont placés en vigilance orange en raison des risques liés aux vents violents.

: "La Chine n'est pas partie prenante à la crise [ukrainienne] et veut encore moins être affectée par les sanctions."



C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie chinoise lors d'un entretien téléphonique avec son homologue espagnol José Manuel Albares.

: Voici trois éléments à retenir sur le régiment Azov :



• Le noyau historique du régiment Azov est associé à une extrême droite radicale d'affiliation néonazie qui défend des thèses sur "la race blanche", analyse pour franceinfo la chercheuse Masha Cerovic.



• Le fondateur du régiment Azov, Andriy Biletsky, a été député au Parlement ukrainien entre 2014 et 2019.



• Le régiment Azov, qui évolue essentiellement dans la région du Donbass (est de l'Ukraine), compte entre 3 500 et 4 000 hommes. Cela représente moins de 2% de l'effectif total de l'armée ukrainienne.

: Vladimir Poutine présente l'invasion de l'Ukraine comme une "opération spéciale" pour "dénazifier" le pays. Une unité militaire ukrainienne à la réputation sulfureuse, le régiment Azov, est utilisée comme un ennemi symbolique par le camp russe. Sur les réseaux sociaux, les images de ses combattants arborant des symboles évoquant le nazisme sont partagées en nombre, notamment par des internautes prorusses. Nous vous en disons plus sur ce régiment dans notre article.







(EVGENIYA MAKSYMOVA / AFP)

: La Nouvelle-Zélande va délivrer 4 000 visas spéciaux aux réfugiés ukrainiens s'ils ont de la famille dans ce pays. Le ministre de l'Immigration Kris Faafoi parle d'un "visa de deux ans destiné à aider les personnes (...) à s'abriter ici dans l'espoir de pouvoir rentrer chez elles lorsque la guerre prendra fin".

: Une frappe contre un immeuble résidentiel a causé la mort d'au moins deux personnes à Kiev, selon les secours. Ces derniers affirment avoir pu sauver 27 personnes. Voici une image de ce bâtiment de 15 étages, qui se trouve dans le quartier de Sviatochine, dans l'ouest de la capitale ukrainienne.







: Faisons un détour par les kiosques. Ce matin, Libération consacre sa une aux relations entre Moscou et Pékin et titre sur "le trouble jeu" de la Chine. "Au-delà du discours officiel, la neutralité de Pékin n'est que de façade", a analysé auprès de franceinfo Marc Julienne, spécialiste de la Chine à l'Institut français des relations internationales (Ifri).