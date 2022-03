Guerre en Ukraine : les géants du commerce américains se retirent de la Russie

McDonald's a annoncé qu'il fermera ses 850 restaurants, tout en continuant à payer ses 62 000 salariés. "C'était l'un des symboles de l'ouverture post-communiste, avec un premier restaurant ouvert à Moscou (Russie) en janvier 1990 : 30 000 personnes avaient été servies ce jour-là, depuis, la marque est ultrapopulaire en Russie", indique la journaliste Jihane Benzina, présente mercredi 9 mars sur le plateau du 12/13.

Des retraits sous plusieurs formes

La chaîne de cafés Starbucks ferme également ses 130 établissements. Le géant Coca-Cola, de son côté, a annoncé suspendre ses activités sans donner de détails. Son concurrent, PepsiCo, a fait le choix intermédiaire de suspendre la vente de sodas et ses investissements dans le pays, mais maintient la vente de produits laitiers et du lait pour bébé. "Pour ces multinationales, les répercussions sont plus internationales que locales. La Russie, c'est 9% du chiffre d'affaires de McDonald's, 3% de ses bénéfices opérationnels. En revanche la pression de l'opinion mondiale est forte, et beaucoup de ces entreprises ont cédé par crainte d'un fort impact sur leur réputation", analyse la journaliste.