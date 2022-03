Guerre en Ukraine : les Européens divisés sur des sanctions visant le gaz et le pétrole russe

En général, les Européens sont bien plus frileux que les États-Unis sur la question du gaz et du pétrole russe, car ils sont bien plus dépendants que les Américains. On sent des dissonances en Europe. La France assure ne fermer aucune porte, tout en déclarant qu'il faut bien étudier les conséquences que cela pourrait avoir sur l'économie européenne. En Allemagne, Olaf Scholz, se montre bien plus réticent.

"Importations essentielles"

"Les importations en provenance de Russie sont essentielles pour la vie quotidienne des Européens", a-t-il déclaré. À ce stade, l'approvisionnement du continent ne peut pas être assuré autrement, a-t-il indiqué. L'Allemagne est bien plus dépendante que la France. Le risque est de renforcer l'inflation, voire de créer les conditions pour une explosion sociale, similaires aux "gilets jaunes". Pour l'instant, les Européens ne semblent pas totalement prêts à activer ce levier.