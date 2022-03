Guerre en Ukraine : les craintes des entreprises françaises exportatrices

La guerre en Ukraine risque d’entraîner des conséquences économiques importantes sur les entreprises françaises. Dans le Calvados, les bouteilles destinées à la Russie et à l’Ukraine d’une entreprise sont bloquées. "Pour l’instant, nous gardons les produits et les commandes tels quels et on avisera selon l’évolution de la situation, si ces produits [doivent être] reconditionnés pour une autre destination", précise Serge Der Sahaguian, directeur général de Spirit France. Le manque à gagner est important : la Russie représente 15% des ventes, soit 300 000 euros.

Un plan d’aide aux entreprises

Même inquiétude du côté d’un fabricant de matériel agricole en Vendée. Celui-ci a déjà stoppé la production pour une commande ukrainienne. "En 2014, quand la Crimée a été envahie, […] les conséquences ont été dramatiques. On a perdu 30% de chiffre d’affaires derrière. On a un peu peur que l’histoire se répète", déplore Benoît Carré, président de Carré SAS. Le scénario est identique dans une entreprise de confection du Nord. La moitié de sa production est faite en Ukraine. En réaction au conflit ukrainien, Emmanuel Macron a demandé à Jean Castex d’élaborer un plan pour aider les entreprises exportatrices.