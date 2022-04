Guerre en Ukraine : les conséquences de la pénurie d'aluminium sur le prix des fenêtres

Sur un chantier de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), tout augmente : le prix du sac d'enduit, celui des rouleaux de fibre de verre ou encore du carrelage. Les fenêtres ne font pas exception. Facturées 9 000 euros à un entrepreneur avant la récente flambée du coût de l'aluminium, elles ont depuis augmenté. L'entreprise qui lui vend les fenêtres transforme 500 mètres de barres d'aluminium chaque mois. La patronne s'inquiète de l'approvisionnement.



Des augmentations

Son fournisseur vend désormais plus cher les barres d'aluminium. "Sur la partie aluminium, on l'achète deux fois plus cher qu'il y a 18 mois, et entre l'année dernière et cette année, pour la même barre, vous allez prendre 20 % d'augmentation", détaille Quentin Rodde, directeur marketing de Sepalumic. La barre représente une grande partie du coût d'une fenêtre. La seule alternative à la fenêtre en aluminium est celle en PVC, qui coûte deux fois moins cher. Son prix a toutefois également commencé à augmenter.