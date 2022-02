Guerre en Ukraine : les combats se poursuivent à Kiev, la capitale encerclée

Dans la capitale ukrainienne à Kiev, un couvre-feu est instauré pour la première fois jour et nuit, et ce, jusqu’au lundi 28 février. En direct, nous retrouvons la journaliste Dorothée Olliéric qui fait le point sur la situation.

"Impossible de sortir, on est littéralement confinés sous peine d’être considérés comme un ennemi. À l’hôtel, les portes sont barricadées avec des chariots de bagage", rapporte l’envoyée spéciale à Kiev (Ukraine) Dorothée Olliéric, dimanche 27 février. Pour la première fois, un couvre-feu total a été instauré jusqu’à lundi, convertissant la capitale en une ville fantôme.



Les habitants à bout de nerfs



Dehors, il ne reste que les mouvements de troupes, des militaires "qui ne sont pas agressifs, mais qui sont quand même tendus donc c’est vraiment trop dangereux pour sortir", explique la journaliste. C’est le quatrième jour de guerre en Ukraine et la population continue donc de se terrer chez elle dans l’angoisse et la peur. "C’est un quotidien difficile avec des nuits sans sommeil et du stress", assure-t-elle. À minuit dans la nuit du 27 février, une autre sirène d’alerte a retenti. Ce n’est donc pas seulement une guerre avec des armes, mais "c’est aussi une guerre des nerfs", conclut-elle.