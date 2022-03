Guerre en Ukraine : les civils fuient les villes assiégées

Une course pour la vie, à la hâte et avec le minimum, lundi 7 mars. Ces Ukrainiens fuient les bombardements qui continuent de s'abattre sur la ville d'Irpin (Ukraine), en banlieue de Kiev. Tous les moyens sont bons pour fuir. Des maires remettent leurs enfants à des soldats, à des étrangers, alors que derrière eux, il ne reste plus rien. "Ils ciblent délibérément les zones résidentielles, pas les installations militaires. Ils ont frappé des écoles, des hôpitaux", confie une habitante.

Pluie de bombes

Cela fait trois jours que les bombes pleuvent sur Irpin, faisant derrière elles de nombreuses victimes. Le cessez-le-feu promis par les deux camps pour permettre l'évacuation des populations n'est jamais arrivé. Certains habitants sont exténués, l'armée russe, elle, continue son avancée. Mardi 8 mars, la Russie s'est engagée à arrêter les bombardements et à ouvrir des couloirs humanitaires pour les civils sur place.