Guerre en Ukraine : les canons français au service de l’armée ukrainienne

Dans la campagne du Donbass (Ukraine), nous avons rendez-vous avec l’élite des artilleurs ukrainiens. Cette unité utilise les canons Caesar livrés par la France. Alignement dans un champ de colza, préparation aux tirs, procédure millimétrée et obus de 155 millimètres. Les pièces d’artillerie russes positionnées à 17 kilomètres sont la cible aujourd’hui.

"Nous avons été envoyés en France"

Juste après avoir tiré, les artilleurs ukrainiens doivent partir au plus vite pour éviter d’être repérés par l’ennemi. "Nous avons été envoyés en France pour étudier la technique de tir du Caesar. On a reçu beaucoup d'informations et on a dû tout comprendre, le plus vite possible, en moins de deux semaines", explique un commandant, qui a six canons à sa disposition. Selon lui, ces armes ont permis l’élimination d’au moins 80 pièces de l’artillerie russe.