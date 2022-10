Guerre en Ukraine : les autorités demandent le retour des "enfants volés"

C’est une liste de 7 754 noms. Des enfants sont réclamés par les autorités ukrainiennes aux Russes. Ces mineurs sont restés en territoires occupés par les Russes et déplacés parfois en Russie. Mardi 4 octobre, dans un village repris par les Ukrainiens il y a deux semaines, vivent Yuri, Tatiana et leur fille dont ils n’ont plus de nouvelle. Fin août, Polina, 9 ans, est montée dans un autobus à destination de la Russie avec 13 autres enfants. Le voyage a été organisé par la mairie pro-russe.

Un voyage sur la mer Noire

La mairie emmenait alors les enfants en colonie de vacances sur la mer Noire. Elle a convaincu les deux parents de confier leur fille, car le village était bombardé. Les enfants auraient dû rentrer mi-septembre, mais avec le village repris, la frontière russe s’est refermée. Leur voisine a également envoyé sa fille en colonie, elle a peur que les Russes refusent de lui rendre son enfant. Elle n’a pas parlé avec son enfant depuis son départ. La mairie n’a jamais donné l’adresse du camp ou même un numéro de téléphone. Depuis le début de la guerre, 56 mineurs ont pu être rapatriés.