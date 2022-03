Guerre en Ukraine : les attaques se multiplient dans l'ouest du pays

Plusieurs villes dans l'ouest de l'Ukraine sont de plus en plus ciblées par les Russes. Des frappes sont tombées à Antopil (Ukraine), mardi 15 mars. Non loin de la Biélorussie, Rivne (Ukraine) craint le même sort.

Mardi 15 mars à Antopil (Ukraine), au vingtième jour de la guerre, les habitants sont inquiets de la progression russe. "La maison a tremblé, on a vu un éclair dans le ciel. Je me suis préparée pour descendre dans l'abri et après je ne me souviens de rien", témoigne une femme. Deux missiles russes ont visé l'antenne d'Antopil, lundi 14 mars, causant la mort de 19 personnes et en blessant neuf autres. Au lendemain de l'attaque, le site est toujours inaccessible.

Rivne est sous tension

Non loin de là, Rivne (Ukraine), située à seulement 180 kilomètres de la frontière biélorusse, est sous tension. Les alertes aériennes ont retenti sept fois en quelques heures. Le maire de la ville, Oleksandr Tretiak, est inquiet et tente de protéger la population. "Il y a un grand sous-sol sous cette église, cela permet de cacher des gens quand les roquettes et les bombes tombent du ciel', indique-t-il. L'attaque pourrait aussi venir de la terre, la région étant frontalière avec la Biélorussie.