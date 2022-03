Guerre en Ukraine : les actes de solidarité se multiplient en France

M. Feutry, C. Mathieu, C. Fayolle

Les bras chargés de vêtements chauds, Marie est venu faire un don, mercredi 2 mars, pour les réfugiés ukrainiens. "On est extrêmement touché et vu le courage qu’ont les Ukrainiens, ça nous porte. Moi, je suis admirative par rapport à ce qu’ils vivent", dit-elle. Les dons se multiplient à Annecy (Haute-Savoie) depuis dimanche dernier. Vêtements, produits d’hygiènes, médicaments, nourriture... Une quinzaine de bénévoles est mobilisée pour tout trier.



Un élan de solidarité

Parmi les bénévoles, se trouvent plusieurs femmes d’origine ukrainienne. "J’ai annulé tous mes cours pour venir aider et je suis tellement touché par les Français, ce qu’ils font pour nous", raconte Nataliya. "Pour être honnête, je suis vraiment heureuse et touchée. Je ne m’attendais pas à ce que les gens se montrent aussi solidaires", déclare Mariya, une autre bénévole. L’initiative a été lancée par deux voisins qui ne s’attendaient pas à une telle générosité. Le convoi partira mercredi prochain pour la Pologne et sera ensuite acheminé jusqu’à la frontière, à l’ouest de l’Ukraine.